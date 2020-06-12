Канада провела понад два мільйони тестів на коронавірус

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 2 028 496 осіб, що становить близько 5,4% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За даними Статистичного бюро країни, населення Канади у першому кварталі 2020 року становило 37 894 799 осіб.

З усіх проведених тестів лише 97 530 виявилися позитивними. З них понад 53 тисячі — у провінції Квебек. Станом на вечір четверга недуга забрала 7994 життя, тобто смертність становить близько 8,2%.

Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, кількість активних випадків хвороби йде на спад. Упродовж останніх тижнів в усіх канадських провінціях та територіях були запроваджені послаблення карантину.

Системі охорони здоров’я Канади переважно вдалося опанувати наплив хворих упродовж першої хвилі пандемії, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких не вистачатиме ліжок у госпіталях. Все ж абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19 відбулася у будинках для літніх людей.

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Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які є одним з епіцентрів пандемії COVID-19, вже виявили понад 2 мільйони хворих й зареєстрували понад 115 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників.

Фото: АА