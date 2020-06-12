Sony презентувала офіційний дизайн нової Playstation 5

Компанія Sony представила офіційний дизайн консолі нового покоління Playstation 5.

Презентація відбулась у YouTube.

Нова консоль буде виконана в чорно-білому кольорі. Такого ж кольору будуть контролери, гарнітура, камера та пульт управління.

Вихід Playstation 5 запланований на кінець 2020 року. Нова консоль отримала виготовлений за індивідуальним замовленням 8-ядерний процесор на базі архітектури AMD Zen 2 з частотою до 3,5 ГГц, який містить GPU з 32 обчислювальними блоками (до 2,23 ГГц) на базі архітектури AMD RDNA 2.

Продуктивність графічної підсистеми заявлена на рівні 10,28 терафлопс. Вона виявилася нижче у порівнянні з Xbox Series X (12 терафлопс), попри це, високоякісна графіка повинна бути головною перевагою новинки.

Нова консоль може запускати ігри у роздільній здатності 4K з частотою до 120 кадрів на секунду, а також 8K. Крім цього, в Sony підтвердили, що близько ста кращих ігор для PS4 будуть сумісні з PS5.