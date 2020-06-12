Республіканці офіційно номінують Трампа кандидатом від партії на з'їзді у Флориді
Про це заявила в четвер голова Республіканського національного комітету Рона Макденіел.
"Ми в захваті від того, що оголошення республіканської номінації Дональда Трампа відбудеться в чудовому місті Джексонвіллі!"- повідомила представниця партійного керівництва.
Вона зазначила, що Флорида є домашнім штатом для президента. "Це важливо для перемоги", - зауважила Макденіел.
Як повідомляв Укрінформ, спочатку з'їзд республіканців, який мав оголосити Трампа єдиним кандидатом від партії мав відбутися в місті Шарлотта, Північна Кароліна. Однак через те, що губернатор штату не підтвердив можливість проводити там багатотисячний захід через карантинні заходи, у Трампа відмовились від цих планів та заявили, що шукатимуть інший штат для проведення конвенції.
Фото: Білий Дім