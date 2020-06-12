Республіканці офіційно номінують Трампа кандидатом від партії на з'їзді у Флориді

Керівництво Республіканської партії США нарешті прийняло рішення провести у Флориді конвенцію (партійний з'їзд), де буде оголошена номінація Дональда Трампа у якості єдиного кандидата від республіканців на подальших виборах президента США.

Про це заявила в четвер голова Республіканського національного комітету Рона Макденіел.

"Ми в захваті від того, що оголошення республіканської номінації Дональда Трампа відбудеться в чудовому місті Джексонвіллі!"- повідомила представниця партійного керівництва.

Вона зазначила, що Флорида є домашнім штатом для президента. "Це важливо для перемоги", - зауважила Макденіел.

Як повідомляв Укрінформ, спочатку з'їзд республіканців, який мав оголосити Трампа єдиним кандидатом від партії мав відбутися в місті Шарлотта, Північна Кароліна. Однак через те, що губернатор штату не підтвердив можливість проводити там багатотисячний захід через карантинні заходи, у Трампа відмовились від цих планів та заявили, що шукатимуть інший штат для проведення конвенції.

Фото: Білий Дім