Трамп продовжив режим надзвичайної ситуації щодо Білорусі

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення продовжити режим надзвичайної ситуації щодо Республіки Білорусь.

Про це він заявив у четвер в офіційному листі спікеру Палати представників американського Конгресу, повідомив Білий дім.

"Дії та політичні ініціативи певних членів уряду Білорусі та інших осіб, які мають на меті підірвати демократичні процеси чи інституції Білорусі, зловживати правами людини, що пов'язано з політичними репресіями, а також брати участь у корупційних схемах, продовжують становити незвичайну та екстраординарну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США", - зауважив американський президент.

Трамп наголосив, що у зв'язку з цим визначив необхідність "продовжити надзвичайну ситуацію, оголошену указом 13405 щодо Білорусі".

Як повідомлялося, введення режиму надзвичайної ситуації щодо Республіки Білорусь відбулося 16 червня 2006 року. Після цього він продовжується щороку рішенням президента США.