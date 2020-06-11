У Бельгії за добу підтвердили 142 випадки коронавірусу, 16 летальних
Такі дані оприлюднені на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.
«З середи надійшла інформація про 142 нових випадки. 78 пацієнтів живуть у Фландрії, 34 – у Валлонії, 30 – в Брюсселі. Протягом доби госпіталізовано 19 людей, виписано після одужання 61 особу. Загальна кількість пацієнтів у лікарнях з цим діагнозом – 482, з них 99 людей знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.
Протягом минулих 24 годин в Бельгії від коронавірусу померли ще 16 людей, що довело загальну кількість загиблих від цієї хвороби до 9 639 осіб.
За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 458 993, з них 419 020 летальних, одужало 3 778 224 людини.
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