У Бельгії за добу підтвердили 142 випадки коронавірусу, 16 летальних

Кількість нових захворювань на COVID-2019 у Бельгії протягом доби зросла на 142 випадки.

Такі дані оприлюднені на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«З середи надійшла інформація про 142 нових випадки. 78 пацієнтів живуть у Фландрії, 34 – у Валлонії, 30 – в Брюсселі. Протягом доби госпіталізовано 19 людей, виписано після одужання 61 особу. Загальна кількість пацієнтів у лікарнях з цим діагнозом – 482, з них 99 людей знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

Протягом минулих 24 годин в Бельгії від коронавірусу померли ще 16 людей, що довело загальну кількість загиблих від цієї хвороби до 9 639 осіб.

За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 458 993, з них 419 020 летальних, одужало 3 778 224 людини.

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