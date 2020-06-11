Естонія вручила послу Росії ноту

МЗС Естонії в середу запросив посла РФ в Естонії Олександра Петрова і вручило йому ноту в зв'язку з порушенням російським літаком повітряного простору країни.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на посольство РФ.

«10 червня посол Росії Олександр Петров був запрошений в МЗС Естонії, де йому було повідомлено про порушення російським літаком вранці цього ж дня повітряного кордону країни і вручена відповідна нота з цього приводу", - вказується в повідомленні.

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Раніше в середу Головний штаб Сил оборони Естонії повідомив, що російський літак Ty-204-300 в середу вранці нібито увійшов без дозволу в повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів там менше однієї хвилини. Транспондер літака був включений, план польоту був відсутній, стверджує відомство. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.

Зазначається, що це вперше за цей рік порушення повітряного кордону Естонії літаком РФ.