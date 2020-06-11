Кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 500 тисяч

За минулу добу у Російській Федерації зафіксовано 8 777 нових інфікованих коронавірусом, загальна кількість випадків зараження зросла до 501 800 осіб.

Це випливає з даних сайту стопкоронавирус.рф.

За його інформацією, за добу найбільшу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано в Москві – 1436 осіб; 724 - у Московській, 312 - у Свердловській областях; по 303 - у Петербурзі та Нижегородській області.

За минулу добу в Росії видужали 8354 пацієнти, всього - 260 649 осіб.

Померли 172 людини, у яких було підтверджено коронавірус. Всього з моменту початку епідемії у Росії померли 6522 людини з 19.

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан заявив, низький рівень смертності від коронавірусу в Росії, що фіксується згідно з офіційною статистикою, «складно зрозуміти».

Як повідомлялося, за даними Worldometer у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 471 198, з них 419 265 летальних, одужали 3 788 723 людини.