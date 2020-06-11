Кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 500 тисяч
Це випливає з даних сайту стопкоронавирус.рф.
За його інформацією, за добу найбільшу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано в Москві – 1436 осіб; 724 - у Московській, 312 - у Свердловській областях; по 303 - у Петербурзі та Нижегородській області.
За минулу добу в Росії видужали 8354 пацієнти, всього - 260 649 осіб.
Померли 172 людини, у яких було підтверджено коронавірус. Всього з моменту початку епідемії у Росії померли 6522 людини з 19.
Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан заявив, низький рівень смертності від коронавірусу в Росії, що фіксується згідно з офіційною статистикою, «складно зрозуміти».
Як повідомлялося, за даними Worldometer у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 471 198, з них 419 265 летальних, одужали 3 788 723 людини.