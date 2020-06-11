Кількість випадків COVID-19 у світі сягнула близько 7,46 мільйона

Станом на ранок 11 червня у світі загалом підтверджено майже 7,46 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш ніж 419 тисяч летальних, одужали майже 3,8 мільйона людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зранку у четвер загальне число підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 7 458 993. Із них 419 020 – летальні. А число людей, які вже вилікувалися від коронавірусної хвороби, становить 3 778 224.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (2 066 401), Бразилія (775 184) та Російська Федерація (493 657).

Натомість у країнах Європи епідеміологічна ситуація продовжує поліпшуватися: карантинні обмеження поступово знімаються, а кордони всередині ЄС уже майже повністю відкрилися.

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Станом на ранок 11 червня в Україні число підтверджених випадків COVID-19 становить 29 070, включаючи 854 летальні випадки та 13 141 одужання. За добу додалося 689 випадків.