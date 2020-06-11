EASA вперше сертифікувало повністю електричний літак

Агентство з авіабезпеки ЄС оголосило про сертифікацію електричного літака Pipistrel Velis Electro, що є першим у світі випадком сертифікації повністю електричного літака та важливою віхою на шляху до розвитку екологічно чистої авіації.

Про це EASA повідомляє у пресрелізі.

"Це прорив. Це перший електричний літак, який EASA сертифікувало, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь застосовує нові технології для зменшення шуму та викидів", - заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Velis Electro - двомісний літак, призначений головним чином для підготовки пілотів.

Компанія Pipistrel зі Словенії є провідним дизайнером та виробником малих літальних апаратів, вона спеціалізується на енергоефективних та доступних високоефективних літальних апаратах.

Сертифікація завершена менш ніж за три роки. Літак відповідає високому стандарту безпеки, необхідному для сертифікації, зазначають в агентстві.

Проєкт також надав важливі знання з точки зору майбутніх сертифікацій двигунів та літаків з електричним двигуном.

Літак працює від першого сертифікованого електричного двигуна E-811-268MVLC. Він був сертифікований 18 травня 2020 року.

"Сертифікація типу Pipistrel Velis Electro - це перший крок до комерційного використання електричних літальних апаратів, необхідних для авіації без викидів. Він значно тихіший, ніж інші літаки, і взагалі не викидає газів згоряння", - сказав засновник і генеральний директор Pipistrel Aircraft Іво Боскарол.