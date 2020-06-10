У Польщі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 27,6 тисячі
Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.
“Кількість інфікованих коронавірусом – 27 668 осіб, 1191 особа померла”, - йдеться у повідомленні.
За останню добу у Польщі виявлено 400 нових випадків інфікування, померли 19 хворих.
У лікарнях Польщі на сьогодні перебувають 1993 пацієнти із коронавірусом, 86 002 людини на домашньому карантині, 19 336 осіб під епідеміологічним наглядом. Одужали 13 411 людей.
На цей час у Польщі проведено понад мільйон тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.
Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт.
Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).
Фото: АА