У Кореї рівень безробіття досяг 10-річного максимуму

Безробіття в Південній Кореї досягло найвищого рівня за останні 10 років на тлі економічної кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

"Безробіття в Південній Кореї піднялося до найвищого рівня за більш ніж 10 років, оскільки економіка вражена пандемією вірусу", - йдеться в повідомленні.

У травні рівень безробіття зріс до 4,5%, тоді як у квітні становив 3,8%.

Найбільше звільнень - у невеликих роздрібних магазинах, ресторанах і підприємствах послуг розміщення.

Дані Організації економічного співробітництва і розвитку за квітень показують, що середній рівень безробіття в державах-членах становить 8,4%, причому на частку США припадає найбільша кількість робочих місць.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 червня у світі зафіксовано 7 323 762 випадків коронавірусу, зокрема 3 603 893 особи одужали і 413 731 загинула.