Банк Франції цьогоріч прогнозує скорочення майже мільйона робочих місць

У Франції у 2020 році очікується скорочення близько мільйона робочих місць, а безробіття досягне найвищого рівня у середині 2021-го.

Такий прогноз опублікував у вівторок Банк Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За оцінками національного регулятора, у 2020 році через наслідки пандемії коронавірусу у Франції очікується скорочення майже одного мільйона робочих місць. Піку безробіття – 11,8% – країна досягне у середині 2021 року.

Падіння економіки цього року прогнозується на рівні до 10%, хоча у третьому кварталі очікується пожвавлення економічної активності, зазначає центробанк.

За оцінками Банку Франції, у 2021 році відбудеться відновлення економіки на 7% із подальшим зростанням на 4% у 2022-му, але за умови контрольованості епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, у Франції до 21 червня триває другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину.

З початку пандемії в країні зафіксовано 154 188 випадків інфікування коронавірусом; 71 062 пацієнти одужали, померло 29 209 людей.