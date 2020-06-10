Британія вже два місяці не споживає електрику з вугільних станцій — вперше за понад століття

Велика Британія два місяці поспіль не використовує електрику від вугільних електростанцій — вперше з часу промислової революції XIX століття.

Про це пише Independent.

"Британія має намір розпочати нову епоху в енергетиці. У середу буде два місяці, як енергію виробляють без використання вугілля — найдовший період, що пройшла країна, не використовуючи викопне паливо, з часу промислової революції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, відновлювані джерела енергії наразі виробляють більшу кількість електроенергії, ніж усі викопні види палива разом.

Новий рекорд частково пов'язаний з коронавірусною кризою, що спричинила зупинення виробництва та підвищення рівня домашнього споживання електрики, а також зниження попиту на електроенергію в середньому на 15-20 відсотків.

Також це відбувається через те, що відновлювані джерела енергії більше, ніж будь-коли, дали свій внесок в енергетичний видобуток в країні.

Це явище пов’язано зі зростаючою кількістю суб'єктів господарства, що працюють повністю в мережі Інтернет, у поєднанні з сонячною та вітряною погодою у Британії цієї весни, зазначається в публікації.