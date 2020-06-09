У центрі Афін протест вчителів – рух транспорту заблокований

Грецькі вчителі вийшли на акцію протесту проти реформи освіти, спричинивши блокування руху транспорту в центрі Афін.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Грецькі вчителі вийшли на вулиці на знак протесту проти законопроєкту про реформу освіти, який обговорюється в парламенті, що спричинило затори на ключових дорогах у центрі Афін», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організаторами демонстрації виступили три профспілки. Вони вимагають не ухвалювати законопроєкт, оскільки він, на їхню думку, є «антиосвітнім». Зокрема, профспілки вважають, що законопроєкт спрямований на скорочення кількості вчителів.

Вони також виступають проти положення, що дозволяє транслювати заняття онлайн (за словами авторів документа, це допоможе не переривати освітній процес у випадку карантину), оскільки вважають це порушенням конфіденційності.

Повідомляється, що багато грецьких шкіл були закриті у вівторок.

Законопроєкт може бути прийнятий у середу, тож завтра профспілки також планують проводити акції протесту.

Фото з сайту Ekathimerini