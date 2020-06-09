Словаччина відкриває кордон ще для 16 країн

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що країна знімає обмеження на подорожі до та з 16 країн.

Про це повідомляє TASR.

«Прем'єр-міністр Ігор Матович (OLaNO) заявив у вівторок, що станом на 10 червня перелік країн, до яких громадяни Словаччини можуть вільно їздити, буде розширений до 16 країн, серед яких Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Словенія, Хорватія, Болгарія, Греція, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Норвегія, Данія та Ісландія», - йдеться у повідомленні.

Раніше Словаччина відкрила кордон з Чехією, Австрією та Угорщиною.

Як повідомлялося, надзвичайний стан у Словаччині, запроваджений через коронавірус, триватиме до 15 червня.

За даними сайту Worldometer, у країні зафіксовано 1 531 випадок COVID-19, зокрема 28 осіб померло та 1 402 людини одужали.