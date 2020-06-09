Балтійський патруль НАТО тричі за тиждень “вів” військові літаки РФ

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня три рази впізнали і супроводили літаки ВПС Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«1-7 червня винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, впізнали і тричі супроводжували російські військові літаки, що летіли над Балтійським морем в міжнародному повітряному просторі», - йдеться в повідомленні.

Так 1, 2 і 4 червня були ідентифіковані і супроводжені російські літаки Іл-20, Су-27, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на «материкову» частина РФ або в зворотному напрямку. У переважній більшості випадків російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

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Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литві і Естонії.