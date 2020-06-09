Балтійський патруль НАТО тричі за тиждень “вів” військові літаки РФ

Балтійський патруль НАТО тричі за тиждень “вів” військові літаки РФ

Укрінформ
Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня три рази впізнали і супроводили літаки ВПС Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«1-7 червня винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, впізнали і тричі супроводжували російські військові літаки, що летіли над Балтійським морем в міжнародному повітряному просторі», - йдеться в повідомленні.

Так 1, 2 і 4 червня були ідентифіковані і супроводжені російські літаки Іл-20, Су-27, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на «материкову» частина РФ або в зворотному напрямку. У переважній більшості випадків російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

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Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литві і Естонії.

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