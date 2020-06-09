Лондон не планує продовжувати перехідний період після Brexit

Велика Британія не має наміру продовжувати термін дії перехідного періоду після того, як країна вийшла з Європейського Союзу.

Про це у Палаті громад заявила генеральний казначей в британському уряді Пенні Мордонт, повідомляє Bloomberg.

"Ми не будемо продовжувати дію перехідного періоду", - повідомила вона.

За словами Мордонт, однією з багатьох причин, чому Лондон відмовився від продовження перехідного періоду полягає в тому, що це призведе до ще більшої невизначеності щодо майбутнього, як серед власних громадян і бізнесу, так і іноземців.

Раніше Велика Британія представила новий тарифний план глобальної торгівлі після Brexit, де знижено імпортні мита на широкий спектр товарів.

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого поточного року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який вичерпується 31 грудня 2020 року. 25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду. Для того, щоб вступити в новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.