Лондон не планує продовжувати перехідний період після Brexit

Лондон не планує продовжувати перехідний період після Brexit

Укрінформ
Велика Британія не має наміру продовжувати термін дії перехідного періоду після того, як країна вийшла з Європейського Союзу.

Про це у Палаті громад заявила генеральний казначей в британському уряді Пенні Мордонт, повідомляє Bloomberg.

"Ми не будемо продовжувати дію перехідного періоду", - повідомила вона.

За словами Мордонт, однією з багатьох причин, чому Лондон відмовився від продовження перехідного періоду полягає в тому, що це призведе до ще більшої невизначеності щодо майбутнього, як серед власних громадян і бізнесу, так і іноземців.

Раніше Велика Британія представила новий тарифний план глобальної торгівлі після Brexit, де знижено імпортні мита на широкий спектр товарів.

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого поточного року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який вичерпується 31 грудня 2020 року. 25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду. Для того, щоб вступити в новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.

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