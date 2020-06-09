У Білорусі за добу – 812 випадків коронавірусу

У Білорусі зареєстровано 50 265 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

"(У Білорусі – ред.) зареєстровано 50 265 осіб з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 812 нових випадків.

За даними МОЗ, за весь період поширення інфекції на території країни померли 282 пацієнти. При цьому одужали і виписані 24 506 пацієнтів.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 644 160 тестів.

За останніми даними Worldometer, станом на 9 червня у світі коронавірус виявили у 7 222 643 осіб, з них 409 247 померли і 3 559 417 одужали.

Фото: TUT.BY