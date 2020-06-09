У Москві виявили понад 1,5 тисячі хворих із COVID-19 за добу і скасували самоізоляцію

Упродовж минулої доби до Російської Федерації зафіксовано 8 587 нових випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих зросло до 484 630 осіб, за час пандемії в РФ зафіксовано понад 6 тисяч смертей.

Це випливає з даних на сайті Стопкоронавірус.рф.

За його інформацією, з російських регіонів найбільше за добу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано в Москві - 1572 людини; 739 - в Московській області; 318 - в Петербурзі; 292 - в Нижньогородській, 242 - в Свердловській, 220 - у Воронезькій, 206 - в Іркутській областях.

З 9 червня в Москві (де загальна кількість випадків СOVID-19 становить близько 40% від загальноросійського) достроково скасований режим самоізоляції і електронні перепустки (хоча за планом в кінці травня він був подовжений до 14 червня). Експерти припускають, що це пов'язано з тим, що президент РФ Володимир Путін призначив голосування щодо поправок до Конституції РФ, яке обнуляє його президентські терміни, на 1 липня. Водночас на 15 червня в Москві заплановано так зване «тестове електронне голосування для підготовки до голосування щодо поправок до Конституції РФ».

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За останню добу в Росії померла 171 людина з коронавірусом, що на 59 осіб більше, ніж день тому. З початку поширення інфекції від COVID-19 померли 6 134 людини.

Одужали в РФ 241 197 осіб з підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція» (+11 691 людей за добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 216 263, з них 409 092 летальних, одужали 3 552 369 людини.