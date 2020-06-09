Іран засудив до страти агента, який допоміг убити генерала Сулеймані

В Ірані засудили до страти свого громадянина, який, на думку суду, допоміг розвідкам США та Ізраїлю встановити місцезнаходження вбитого пізніше командувача силами спеціального призначення Ель-Кудс Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Tehran Times з посиланням на представника судової влади Голамхоссейна Есмаїлі.

«Нещодавно особу на ім'я Сеєд Махмуд Мусаві-Мажд, який мав зв'язки з Моссадом та ЦРУ та надав їм розвідувальні дані з питань безпеки щодо сил Ель-Кудс та місцезнаходження мученика Касема Сулеймані в обмін на гроші, було засуджено Революційним судом до смертної кари. Верховний суд підтвердив вирок, і він буде виконаний незабаром», - заявив він під час пресконференції у вівторок.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного летовища Багдада, внаслідок чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані. У ніч проти 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

Тегеран оголосив, що країна більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо обмеження кількості центрифуг для збагачування урану відповідно до СВПД.