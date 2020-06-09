У Франції виявили вже понад 154 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 211

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 154 тисячі. Вилікувалося від COVID-19 більше 71 тис. людей.

Такі дані станом на 8 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 154 188 випадків інфікування коронавірусом; 71 0622 пацієнти одужали та виписані з лікарень; 29 209 людей померли від COVID-19; 1 024 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 245 осіб; виявлено 211 нових випадків інфікування коронавірусом; сталося 55 летальних випадків.

У Франції до 21 червня триває другий урядового плану виходу з карантину.

Скасовані обмеження подорожувати територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та околиці столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.

У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

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Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid, який відслідковує переміщення і контакти інфікованих.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

За даними Worldometer, станом на ранок 9 червня у світі COVID-19 виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.