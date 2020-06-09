У Франції виявили вже понад 154 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 211
Такі дані станом на 8 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
З початку пандемії у Франції зафіксовано 154 188 випадків інфікування коронавірусом; 71 0622 пацієнти одужали та виписані з лікарень; 29 209 людей померли від COVID-19; 1 024 важкохворих залишаються в реанімації.
За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 245 осіб; виявлено 211 нових випадків інфікування коронавірусом; сталося 55 летальних випадків.
У Франції до 21 червня триває другий урядового плану виходу з карантину.
Скасовані обмеження подорожувати територією країни.
У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та околиці столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.
У країні відновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.
У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.
Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.
Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.
Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.
Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.
У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid, який відслідковує переміщення і контакти інфікованих.
Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.
Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.
За даними Worldometer, станом на ранок 9 червня у світі COVID-19 виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.