Нью-Йорк починає виходити з 78-денного карантину

Нью-Йорк, який вважався епіцентром поширення коронавірусу COVID-19 в США, з понеділка розпочинає перший етап зняття карантинних обмежень.

Про це повідомляє CNN.

"Це тріумфальна мить для жителів міста, які боролись із цією хворобою", – заявив мер міста Білл де Блазіо.

Як зазначається, з понеділка після 78-денного карантину Нью-Йорк вступає у першу фазу свого плану зняття обмежень. Згідно з ним до роботи можуть повернутися працівники магазинів роздрібної торгівлі та будівельники.

Водночас до наступного етапу закритими залишаються перукарні, офіси, внутрішні приміщення барів і ресторанів.

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За останніми даними, близько 377 тисяч жителів штату захворіли на COVID-19, із них померли більше 30 тисяч. Понад 21 тис. загиблих, або приблизно дві третини, були в Нью-Йорку.

Загалом у США COVID-19 підтвердили у понад 2 млн людей.

За даними Worldometers, станом на ранок 9 червня у світі COVID-19 виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.