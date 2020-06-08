У США завдяки карантину запобігли 60 мільйонам заражень коронавірусом - науковці

Дослідження американського Університету Каліфорнія-Берклі свідчить, що карантинні заходи у США дозволили запобігти 60 мільйонам заражень коронавірусом.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Дослідження американського Університету Каліфорнія-Берклі вказує, що карантинні заходи дозволили запобігти 60 мільйонам заражень коронавірусом у Сполучених Штатах Америки. Дослідники також твердять, що карантин, закриття бізнесу, обмеження на подорожі та інші заходи загалом дозволили попередити 530 мільйонів заражень у США, Китаї, Південній Кореї, Італії, Ірані та Франції", - йдеться у повідомленні.

Дослідники наголошують на ефективності карантинних заходів у вповільненні поширення хвороби. “Не думаю, що будь-які інші заходи в історії врятували стільки життів протягом короткого проміжку часу", - заявив провідний автор дослідження, Соломон Хсіанг (Solomon Hsiang).

За даними Університету Джонса Гопкінса у США, у країні кількість жертв хвороби вже перевищила 110 000 тисяч осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 146 262, з них - 407 412 летальних, одужали 3 486 481 людина.

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