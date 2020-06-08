Прем'єр Вірменії одужав від COVID-19

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що разом із сім’єю вже одужав від коронавірусу.

Про це він написав у Facebook.

«Ми тільки що отримали результати повторних тестів. У всіх нас негативний результат. Зараз головне, що ми всі здорові і маємо імунітет. Повертаюся до повноцінної роботи», — зазначив Пашинян.

Як відомо глава уряду Вірменії вперше офіційно визнав, що інфікувався COVID-19 1 червня.

4 червня Пашинян заявив про погіршення епідеміологічної картини: в країні з населенням близько 3 млн осіб за добу коронавірус виявили у 697 осіб.

За останню добу у Вірменії зареєстровано 195 нових випадків інфікування.