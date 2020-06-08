Берлін не отримував офіційних повідомлень про скорочення американського контингенту

Американська сторона офіційно не повідомляла німецьку про плани адміністрації США скоротити присутність американських військових на території ФРН.

Про це сказав на брифінгу 8 червня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі є лише непідтверджені повідомлення в ЗМІ…Офіційного підтвердження немає. Ми чекаємо, коли буде офіційна інформація щодо цього з Вашингтона, тоді висловимо своє ставлення. Повідомлення в ЗМІ не є приводом для коментарів», - сказав Зайберт.

Він підкреслив, що Берлін перебуває в постійному контакті на різних рівнях із представниками офіційного Вашингтона з питань спільної політики оборони й безпеки.

Характеризуючи відносини між ФРН і США загалом і стосовно багаторічної військової присутності американських солдатів у країні зокрема, речник уряду зазначив, що американський контингент забезпечує безпеку Німеччини, в тому числі в рамках НАТО.

Напередодні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив: «Ми цінуємо десятиліття співпраці зі збройними силами США. Це в інтересах наших двох країн».

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на неназваних урядовців США, що президент Дональд Трамп ніби доручив Пентагону зменшити присутність американських військ у Німеччині на 9 500 з нинішніх 34 500 солдатів. Крім того, запропонував ввести ліміт контингенту до 25 000 солдатів.