Кількість заражених коронавірусом у Бельгії перевищила 59,3 тисячі

Кількість хворих на COVID-19 у Бельгії й далі зростає – за добу зареєстрували 122 нові випадки.

Такі дані оприлюднено на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«З неділі надійшли повідомлення про 122 нових випадки коронавірусу. З цих людей 78 живуть у Фландрії, 24 – у Валлонії та 19 – в Брюсселі. Таким чином, загальна кількість інфікованих з початку пандемії зросла до 59 348 осіб. За добу до лікарень із діагнозом коронавірусу госпіталізовані 23 особи, виписані після одужання – 24. Загальна кількість пацієнтів лікарень з COVID-19 становить 573 особи, з них 116 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом минулих 24 годин від коронавірусу в Бельгії померли ще 11 осіб, що довело кількість загиблих від COVID-19 з початку пандемії до 9 606 осіб.

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