У Польщі за добу - понад пів тисячі інфікованих коронавірусом

У Польщі за останню добу кількість інфікованих коронавірусом зросла на 531 особу – до 26 780.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 26 780 осіб, 1161 особа померла”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 531 новий випадок інфікування, померли 5 хворих.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебуває 1881 пацієнт із коронавірусом, 82 921 людина на домашньому карантині, 19 703 особи під епідеміологічним наглядом. Одужали 12 998 людей.

На цей час у Польщі проведено понад 1 млн 70 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться 15-20 тисяч.

Віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку Польщі Ядвіга Емілевич в ефірі телеканалу Polsat News заявила в понеділок, що попри зростання упродовж кількох останніх днів кількості інфікованих COVID-19 в Польщі, уряд не планує знову заморожувати економіку країни. Натоміть він рекомендує дотримуватися усіх попередніх рекомендацій: дотримання дистанції між людьми до 2 метрів, носіння масок у закритих приміщеннях, дезінфікування рук. Емілевич звернула увагу, що найбільша кількість інфікованих у двох регіонах країни: Сілезькому воєводстві (адміністративний центр– Катовіце) на півдні країни серед шахтарів, та у Мазовецькому воєводстві (Варшава).

Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).