У Росії кількість померлих від СOVID-19 наближається до шести тисяч

За минулу добу у Росії зафіксували 8 970 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих зросла до 476 043 осіб, за час пандемії зареєстрували 5963 смерті.

Про це свідчать показники на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, з російських регіонів найбільша за добу кількість нових випадків захворювання була зареєстрована у Москві - 2 001 осіб (загальна кількість випадків СOVID-19 - 197018, 41% від загальноросійського); 751 - у Московській області; 326 - у Петербурзі; 305 - у Нижньогородській, 249 - у Свердловській, 228 - у Воронезькій областях.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 9 червня у місті скасовуються режим самоізоляції та електронні перепустки.

За минулу добу в Росії померли 112 осіб, у яких був підтверджений діагноз «коронавірусна інфекція», загальна кількість жертв COVID-19 у Росії 5 963. Загалом одужали 230 226 осіб (+3954 особи за добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 115 283, з них 406 599 летальних, одужали 3 473 830 особи.