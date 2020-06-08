Скорочення контингенту США у Німеччині стане подарунком Кремлю – генерал Годжес

Можливе скорочення на 30% контингенту Збройних сил США у Німеччини є помилковим політичним рішенням.

Про це заявив відставний американський генерал, колишній командувач Сухопутних військ США у Європі Бен Годжес у коментарі виданню Politico.

«Я переконаний, що це є величезною помилкою… Це є цілком політичним рішенням», - наголосив відставний тризірковий американський генерал.

Годжес також висловив переконання, що таке рішення президента США Дональда Трампа не ґрунтується на стратегічному аналізі та стало сюрпризом для Пентагону, Конгресу, американських дипломатів і військових у Європі, а також союзників по НАТО, особливо для Німеччини.

Годжес наголосив, що найбільше скорочення американської військової присутності у Європі вигідно для Росії.

«Кремль не зробив нічого, щоб заслужити такий подарунок… Не сталося змін у поведінці в Україні та Сирії, уздовж східного флангу НАТО та на Чорному морі, у Грузії», - заявив екскомандувач Сухопутних військ США у Європі.

Він нагадав, що йдеться про скорочення на 28% американського військового контингенту в Німеччини, який є ключовим у стратегії НАТО зі стримування агресора.

Годжес також вказав на значні фінансові та логістичні труднощі, щоб вивести американських військових з Європи в умовах пандемії.

Станом на 31 березня на території Німеччини перебувають 34 674 військовослужбовців ЗС США, включаючи 20 774 представників Сухопутних військ та 12 980 особового складу Військово-повітряних сил.

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на неназваних урядовців США, що президент Дональд Трамп ніби доручив Пентагону зменшити присутність американських військ у Німеччині на 9 500 з нинішніх 34 500 солдатів. Крім того, запропонував ввести ліміт контингенту до 25 000 солдатів.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що американська сторона офіційно не повідомляла німецьку про плани адміністрації США скоротити присутність американських військових на території ФРН.