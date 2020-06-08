У Туреччині повідомили про два спалахи COVID-19 - заразилися 248 осіб

У Туреччині виявили два джерела інфікування коронавірусом. У одному з випадків інфікувалися 190 осіб, у другому - 58.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

«У ході феляційних робіт (пошук джерел інфікування та кола контактних осіб у рамках боротьби з COVID-19 - ред.) було встановлено, що 190 осіб були заражені вірусом в одній з наших провінцій із причини навідування хворого. В іншому місті 58 осіб були заражені вірусом під час церемонії прощання з військовослужбовцем», - зазначив Коджа.

За добу було зроблено понад 35,3 тисячі тестів, з них 914 дали позитивний результат. 23 людини померли, 2647 - одужали.

Загалом було зроблено понад 2,3 мільйона тестів, виявлено більше ніж 170 тисяч випадків інфікування, померли 4692 осіб, майже 138 тисяч - одужали.

Як відомо, показники по інфікуванню та рівню захворюваності в Туреччині постійно знижуються. Раніше у МОЗ заявляли, що у разі дотримання соціальної дистанції, карантинних обмежень та режиму носіння масок, країна має всі шанси оминути другу хвилю захворювання.