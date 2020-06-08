Три події світу. Десант з продовженням, стримування від Путіна та виклики для Америки

Представницька українська делегація провела переговори у Берліні. Путін підписав указ про російську стратегію ядерного стримування

Масові протести у США створюють новий рельєф для майбутньої президентської кампанії.

6 червня Нормандському квартету виповнилося 6 років. За час свого існування лідери Німеччини, Франції, України та Росії пережили 50-відсоткове оновлення учасників переговорного формату, домовилися у Мінську про алгоритм врегулювання конфлікту на Донбасі, який вже понад 5 років не може вийти на траєкторію припинення бойових дій. Німеччина і Франція у червні 2014 року фактично взяли на себе політичну відповідальність за врегулювання протистояння на сході України. Тому українська делегація і передала своїм німецьким візаві докази ескалації бойових дій з боку Росії та спробувала підштовхнути діалог про долю окупованого Росією Криму. Про серйозний прорив наразі не йдеться, Андрій Єрмак, який публічно позиціонував себе у Берліні як керівник делегації, заявив про наміри відвідати Париж, де симпатій до Кремля та Путіна помітно більше, ніж у Берліні.

Російський президент, який призначив на початок липня голосування на референдумі з конституційних змін, тим часом оприлюднив стратегію РФ з питань ядерного стримування. Враховуючи баланс сил та можливостей у протистоянні Росії та НАТО її положення можна назвати психологічною атакою на сусідні з Російською Федерацією держави, яким натякають на недоцільності розробки власних ракет малої та середньої дальності або ударних БПЛА. Кремль демонстративно грає м’язами, тому залишати цей указ без політичної відповіді не варто.

Фото: АА

Сполучені Штати після смерті від рук поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда струсонула хвиля масових протестів на змішаному підґрунті міжрасових протиріч та соціальної невизначеності. Несподіване зниження безробіття у Штатах – безумовно, добра звістка для Дональда Трампа, якому доведеться боротися не лише з Джо Байденом, але і з економічними наслідками пандемії коронавірусу. Байден, до речі, офіційно став кандидатом від Демократичної партії, а Трамп заявив про наміри проводити з’їзд республіканців поза межами штату Північна Кароліна. Масштабна турбулентність суспільно-політичного життя США потребуватиме від учасників президентських перегонів неординарних кроків.

Євген МАГДА, Інститут світової політики