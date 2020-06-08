У Франції за добу - 343 випадків коронавірусу

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих наближається до 154 тисяч. Вилікувалося від COVID-19 майже 71 тис. людей.

Такі дані станом на 6 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 153 997 випадків інфікування коронавірусом; 70 842 пацієнти одужали та виписані з лікарень; 29 155 людей померли від COVID-19; 1 053 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 39 осіб; виявлено 343 нових випадків інфікування коронавірусом; 13 летальних випадків.

У Франції до 21 червня триває другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину.

Скасовані обмеження подорожувати територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновили навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання).

У «зелених» зонах відкриваються музеї й театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали й басейни, туристичні кемпінги.

З дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю понад 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.

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У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Фото: АА