Уперше з початку епідемії у Бразилії пройшли антипрезидентські протести
Про це повідомляє DW.
«У Бразилії в неділю, 7 червня, паралельно пройшли масові протести проти президента країни Жаїра Болсонару та акції на його підтримку», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у столиці держави, місті Бразиліа, сотні людей вийшли на вулиці з антиурядовими плакатами, а також із гаслами проти фашизму та расизму.
Одночасно в місті зібралася менша група активістів з-поміж прихильників президента, щоб зажадати зняти карантинні обмеження. Як указує агентство, акції прихильників Болсонару регулярно проходять вихідними в урядовому кварталі, і глава держави неодноразово брав у них участь.
Масштабна акція супротивників президента також відбулася в одному з найбільших міст Бразилії - Сан-Паулу.
Як повідомлялося, Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до інформації про ситуацію з поширенням коронавірусу в Бразилії. За його словами, зведені дані «не відбивають ситуацію, в якій зараз перебуває країна».
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