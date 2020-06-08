Вибори у США: колишній голова Держдепу Пауелл підтримав Байдена

Колишній держсекретар США й ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів Колін Пауелл підтримав кандидатуру демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Пауелл став першим впливовим республіканцем, який публічно підтримав суперника Трампа, повідомляє Голос Америки.

«Пауелл, який очолював збройні сили США під час війни в Перській затоці у 1991 році при республіканському президенті Джорджу Бушу-старшому, а потім Держдепартамент при Джорджі Буші-молодшому, заявив, що Трамп «відійшов» від Конституції США», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в інтерв'ю CNN Пауелл заявив, що ніяк не може підтримати президента Трампа в цьому році. На питання, чи буде він підтримувати Байдена, Пауелл відповів: «Я буду голосувати за нього».

Ексголова Держдепу пояснив, що він дуже близький до Джо Байдена в соціальних та політичних питаннях.

«Я працював з ним 35-40 років, а тепер він кандидат, і я буду голосувати за нього», - наголосив Пауелл, зауваживши, що його не просили брати участь у виборчій кампанії колишнього віцепрезидента.

Як повідомлялося, 6 червня колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента від Демократичної партії на майбутніх виборах.