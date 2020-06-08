Вибори у США: колишній голова Держдепу Пауелл підтримав Байдена
Пауелл став першим впливовим республіканцем, який публічно підтримав суперника Трампа, повідомляє Голос Америки.
«Пауелл, який очолював збройні сили США під час війни в Перській затоці у 1991 році при республіканському президенті Джорджу Бушу-старшому, а потім Держдепартамент при Джорджі Буші-молодшому, заявив, що Трамп «відійшов» від Конституції США», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в інтерв'ю CNN Пауелл заявив, що ніяк не може підтримати президента Трампа в цьому році. На питання, чи буде він підтримувати Байдена, Пауелл відповів: «Я буду голосувати за нього».
Ексголова Держдепу пояснив, що він дуже близький до Джо Байдена в соціальних та політичних питаннях.
«Я працював з ним 35-40 років, а тепер він кандидат, і я буду голосувати за нього», - наголосив Пауелл, зауваживши, що його не просили брати участь у виборчій кампанії колишнього віцепрезидента.
Як повідомлялося, 6 червня колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента від Демократичної партії на майбутніх виборах.