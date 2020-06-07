Глава МВС Німеччини хоче реформувати систему надання притулку іноземцям

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер хоче використати головування країни в Раді ЄС, аби реалізувати реформу системи надання притулку в країні.

Про це Зеєгофер заявив в інтерв’ю Berliner Morgenpost.

«Ми повинні нарешті досягти прогресу в цьому питанні», - зазначив міністр.

Він підтвердив свою пропозицію, яку висував раніше, - про необхідність проведення перевірки на зовнішніх кордонах ЄС, щоб відразу визначатися, чи має особа право на притулок.

«Якщо підстав для надання притулку немає, таку особу треба завертати назад», - пояснив Зеєгофер.

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Німецький міністр також заявив про необхідність «гнучкої солідарності» в розподілі шукачів притулку між країнами ЄС. На його думку, якщо країни (насамперед східноєвропейські) не хочуть приймати біженців, вони повинні підтримувати систему в якийсь інший спосіб.

Зеєгофер нагадав, що зараз лише кілька країн беруть участь в операціях порятунку біженців на морі та їх розподілі. ЄС має «вирішити це питання спільно і нарешті досягти видимого прогресу», - підсумував політик.

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Глава МВС Німеччини також запропонував «суттєво перебудувати» європейське агентство охорони кордонів Frontex.

Як повідомлялося, німецьке головування у Раді ЄС розпочинається 1 липня.