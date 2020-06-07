В РФ за добу - понад 8,9 тисячі заражених коронавірусом, померли 134
Про це свідчать показники на сайті стопкоронавирус.рф.
Згідно з інформацією на сайті, з російських регіонів найбільшу за добу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано: у Москві - 1956 осіб; 754 - в Московській області; 340 - в Петербурзі; 317 - в Нижньогородській, 240 - у Свердловській, 201 - в Ростовській областях
За офіційними даними, за минулу добу в Росії померло 134 пацієнта, у яких був підтверджений COVID-19. Загалом з моменту початку епідемії число жертв інфекції становить 5 851.
Одужали за минулу добу 5337 осіб. Всього з початку поширення коронавірусу в Росії одужали 226 272 людини.
Як повідомлялося, за даними Worldometer на ранок 7 червня, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 982 965, з них 403 273 летальних, одужали 3 413 444 особи.