У світі - понад 6,98 мільйона інфікованих коронавірусом

Станом на ранок 7 червня у світі зареєстровано 6 982 883 випадки коронавірусу, зокрема 402 273 особи загинули і 3 413 416 одужали.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

За сьогодні у світі було зафіксовано 14 523 нових випадки і 574 смерті.

Найбільше число нових інфікованих і смертей зареєстрували в Пакистані (4 960 випадків, 67 смертей), Мексиці (3 593 випадки і 341 смерть) і Бразилії (2907 нових випадків і 87 смертей).

У США зафіксовано 1 988 544 випадки, з них 112 096 смертей і 751 894 видужали.

У Китаї, де минулого року почався спалах коронавірусу, зафіксовано 6 нових випадків (83 036 всього).