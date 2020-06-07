Албанія наблизилася до перемовин про членство в ЄС

Політичні партії Албанії досягли згоди щодо виборчої реформи, яка є ключовою умовою для початку перемовин про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє AP.

"Албанські політичні партії досягли консенсусу щодо виборчої реформи, спрямованої на забезпечення вільних та чесних виборів, яку вважали ключовою умовою початку переговорів про приєднання країни до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про електронну ідентифікацію виборців, деполітизацію органів, котрі займаються організацією виборів, та низку інших процедурних питань відповідно до рекомендацій ОБСЄ.

Спроби домовитися тривали з січня. Черговим "крайнім терміном" лідери партій визначили для себе 31 травня, але й тоді перемовини закінчилися провалом.

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Домовленість партій Албанії вже привітали високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Ми вітаємо партії з політичними домовленостями щодо виборчої реформи… Це стосується ключової умови для початку перемовин про вступ до ЄС, як зазначено у березневих висновках Ради міністрів. Рішення просуває Албанію на крок вперед до європейського майбутнього", - йдеться у спільній заяві європейських посадовців.

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Як повідомлялося, Рада міністрів ЄС із європейських справ 24 березня підтримала рішення щодо початку переговорів з Албанією про членство цієї балканської країни в Євросоюзі.