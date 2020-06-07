Албанія наблизилася до перемовин про членство в ЄС
Про це повідомляє AP.
"Албанські політичні партії досягли консенсусу щодо виборчої реформи, спрямованої на забезпечення вільних та чесних виборів, яку вважали ключовою умовою початку переговорів про приєднання країни до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, йдеться про електронну ідентифікацію виборців, деполітизацію органів, котрі займаються організацією виборів, та низку інших процедурних питань відповідно до рекомендацій ОБСЄ.
Спроби домовитися тривали з січня. Черговим "крайнім терміном" лідери партій визначили для себе 31 травня, але й тоді перемовини закінчилися провалом.
Домовленість партій Албанії вже привітали високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
"Ми вітаємо партії з політичними домовленостями щодо виборчої реформи… Це стосується ключової умови для початку перемовин про вступ до ЄС, як зазначено у березневих висновках Ради міністрів. Рішення просуває Албанію на крок вперед до європейського майбутнього", - йдеться у спільній заяві європейських посадовців.
Як повідомлялося, Рада міністрів ЄС із європейських справ 24 березня підтримала рішення щодо початку переговорів з Албанією про членство цієї балканської країни в Євросоюзі.