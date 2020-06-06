У світі зафіксували понад 400 тисяч смертей від коронавірусу

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить 6 918 902.

Одужали від недуги загалом 3 386 274 пацієнти.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 976 457), Бразилія (651 980) та Російська Федерація (458 689).

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли - 777.