В Італії за добу - 72 смерті від COVID-19

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

"В Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 234 801 людина захворіла на хворобу викликану вірусом Sars-CoV-2 (+270 у порівнянні з вчорашнім днем). З них 33 846 пацієнтів померли (+72, вчора +85), а 163 781 одужали (+1 297)", - пише видання.

Наразі в країні шпиталізовано 5 002 пацієнти з симптомами коронавірусної хвороби.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 червня кількість хворих на COVID-19 перевищила 6,8 млн осіб. Одужали майже 3,4 млн осіб, померли – 398 737 пацієнтів.

Фото: ANSA