У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 59 тисяч

Протягом минулої доби у Бельгії зареєстровано 165 нових випадків захворювання на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 59 072 осіб.

Такі дані оприлюднені у суботу на сайті Міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«За добу надійшли повідомлення про 165 нових випадків. З цих людей 123 живуть у Фландрії, 26 - у Валлонії, 16 - в Брюсселі. Це довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 59 072 осіб» - йдеться у повідомленні.

За добу у бельгійські лікарні з коронавірусом госпіталізовані 26 людей, 78 – були виписані після одужання. Загальна кількість пацієнтів у медзакладах з цим діагнозом на сьогодні становить 645 осіб, з них 121 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Відучора від наслідків COVID-19 в Бельгії померли ще 15 людей, що довело загальну кількість загиблих від коронавірусу з початку епідемії до 9 580 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 861 716, із них 398 483 летальних, одужали 3 361 447 осіб.