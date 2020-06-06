У Росії - вже понад 458 тисяч випадків зараження коронавірусом

У Російській Федерації за минулу добу зафіксовано 8846 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті загальне число інфікованих зросло до 458 102 осіб.

Про це свідчать дані на сайті Стопкоронавирус.рф.

Згідно з інформацією ресурсу, в російських регіонах найбільше нових випадків захворювання за добу було зареєстровано в Москві (+1992 особи), Підмосков'ї (+758), Петербурзі (+347), Нижегородській (+321), Свердловській (+249) та Ростовській (+212) областях.

За минулу добу померли ще 197 пацієнтів з COVID-19. Загалом із початку поширення інфекції в Росії померли 5717 осіб.

Одужали 220 935 осіб (+8698 за минулу добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 861 716, із них 398 483 летальних, одужали 3 361 447 осіб.

Фото: АА