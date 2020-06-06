У Франції від коронавірусу вилікувалися понад 70 тисяч осіб

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 153 тис. Вилікувалося від COVID-19 більш як 70 тисяч людей.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров'я.

Від початку пандемії у Франції зафіксовано 153 044 випадків інфікування коронавірусом; 70 504 пацієнти одужали та виписані з лікарень; 29 111 людей померли від COVID-19; 1 094 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 549 осіб; виявлено 611 нових випадків інфікування коронавірусом; сталося 47 летальних випадків.

У Франції до 21 червня триває другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину.

Скасовано обмеження на подорожі територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновили навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання).

У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

Носіння захисних масок залишається обов'язковим у громадському транспорті.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більш як 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid для відстеження переміщення і контактів інфікованих коронавірусом.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.