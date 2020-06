Американські військові з повітря атакували талібів у Афганістані

Речник американських військових в Афганістані Сонні Леггет повідомив, що 4-5 червня у двох різних афганських провінціях були завдані два повітряні удари, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, повітряний удар США здійснили по 25 збройним бойовикам руху «Талібан», що «здійснювали скоординований напад» на контрольно-пропускний пункт афганських сил в західній провінції Фарах. За словами речника військових, ще один удар був завданий по неоголошеній кількості бойовиків-талібів, що атакували контрольно-пропускний пункт в південній провінції Кандагар.

Екстремістський рух «Талібан» поки на цю інформацію не реагував.

«Всі сторони повинні зменшити насильство, щоб закріпити мирний процес», – заявив Леггет.

USFOR-A conducted 2 airstrikes on June 4 to disrupt coord. TB attacks on ANDSF checkpoints, IAW the US-TB agrmt. We reiterate: All sides must reduce violence to allow the peace process to take hold. These were the 1st US airstrikes against TB since the start of the Eid ceasefire