Канаді вдалося уникнути найгірших економічних наслідків пандемії — Нацбанк

Глобальна пандемія COVID-19 та спровоковані нею обмежувальні заходи призвели до значного спаду в канадській економіці, але найгіршого сценарію вдалося уникнути.

Про це йдеться у поширеному Банком Канади пресрелізі.

“У Канаді пандемія призвела до рекордного падіння виробництва та зменшення кількості робочих місць. Все ж канадська економіка, схоже, уникла найгіршого сценарію, викладеного у квітневому звіті Банку”, - зазначається у документі.

За підрахунками держрегулятора, рівень канадського ВВП в першому кварталі 2020 року був на 2,1% нижчим, ніж у четвертому кварталі 2019 року.

“Такі показники ВВП знаходяться посередині квітневого моніторингу Банку та відображають комбінований вплив зниження цін на нафту та поширення локдаунів”, - запевнили в установі.

Водночас, у Банку Канади наголосили, що в другому кварталі цього року ВВП найвірогідніше впаде ще на 10-20%, “оскільки продовження закриттів та значно менші інвестиції в енергетичний сектор чинять подальший вплив на продуктивність”.

“Рішучі й направлені фіскальні дії, поєднані із нижчою обліковою ставкою, пом’якшують вплив закриттів на дохід та допомагають закласти основу для економічного відновлення”, - запевнили у відомстві.

Попри те, що економічний прогноз на 2020 рік залишається дуже туманним, “Банк очікує на відновлення зростання економіки в третьому кварталі”.

Станом на ранок п'ятниці на території Канади було виявлено понад 94 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 7652 життя.