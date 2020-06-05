Турецький собор Святої Софії може стати мечеттю - за питання взявся Ердоган
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє СNN Turk.
«Проведіть дослідження, потім все оцінимо та обговоримо. Святу Софію і в статусі мечеті туристи й надалі зможуть відвідувати як мечеть Султанахмет. Наша нація повинна вирішити це», - сказав Ердоган на засіданні голів рад Партії справедливості та розвитку.
Він також вказав на те, що поспішати з остаточним вирішенням питання не варто, а також вказав на те, що спочатку потрібно заповнити вже існуючі мечеті.
Як повідомлялося, наприкінці травня Греція висловила обурення тим, що в соборі Святої Софії в Стамбулі цієї п’ятниці відбулися читання Корану. У відповідь в Анкарі нагадали, що у столиці Греції немає жодної мечеті, назвавши це психологією нетолерантності.
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