Турецький собор Святої Софії може стати мечеттю - за питання взявся Ердоган

Питання перетворення собору Святої Софії в Стамбулі на мечеть має бути вивчене для подальшої оцінки та обговорення.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє СNN Turk.

«Проведіть дослідження, потім все оцінимо та обговоримо. Святу Софію і в статусі мечеті туристи й надалі зможуть відвідувати як мечеть Султанахмет. Наша нація повинна вирішити це», - сказав Ердоган на засіданні голів рад Партії справедливості та розвитку.

Він також вказав на те, що поспішати з остаточним вирішенням питання не варто, а також вказав на те, що спочатку потрібно заповнити вже існуючі мечеті.

Як повідомлялося, наприкінці травня Греція висловила обурення тим, що в соборі Святої Софії в Стамбулі цієї п’ятниці відбулися читання Корану. У відповідь в Анкарі нагадали, що у столиці Греції немає жодної мечеті, назвавши це психологією нетолерантності.

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