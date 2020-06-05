У Бельгії зафіксували зростання захворюваності на COVID-19

Після кількох поспіль днів, коли добова кількість нових позитивних тестів на коронавірус у Бельгії не перевищувала 100, у країні зареєстровано 140 нових випадків зараження.

Такі дані оприлюднені на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За добу надійшли повідомлення про 140 нових випадків. З цих людей 69 живуть у Фландрії, 37 – у Валлонії, 34 – в Брюсселі. Це довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 58 907 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у лікарні поступили 32 пацієнти з коронавірусом, 64 були виписані після одужання. Усього у лікарнях перебуває 700 пацієнтів з цим діагнозом, з них 137 у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом минулих 24 годин від коронавірусу померло 29 людей, що довело загальну кількість загиблих від цієї хвороби у Бельгії до 9 566-ти.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 728 250, з них 393 656 летальних, одужало 3 271 087 осіб.