Берлін не коментує плани США щодо санкцій проти Nord Stream 2
Про це заявила представниця Міністерства економіки та енергетики ФРН Анна Софі Айхлер на брифінгу 5 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми, звісно, спостерігаємо за розвитком подій навколо Nord Stream 2, у тому числі й за розвитком у США. Але ми це не коментуємо», - сказала Айхлер.
Вона також повторила принципову позицію німецького уряду, яка полягає у тому, що ФРН відкидає екстериторіальні санкції як такі.
Як повідомлялося, у верхній палаті Конгресу США - Сенаті 4 червня був представлений законопроєкт, що передбачає розширення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".
Ним пропонується застосовувати обмежувальні заходи як до суден, залучених у прокладанні труб, так і до тих, хто надає страхові послуги, портове обладнання чи послуги з їх швартування.
На цей час роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.
Завершити будівництво газогону Росія наразі може лише самотужки, адже міжнародні партнери відмовилися продовжувати роботи з прокладання труб після запровадження попередніх американських санкцій.
У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.
Проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.
Раніше передбачалося, що «Північний потік-2» буде запущений до кінця 2019 року.