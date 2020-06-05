Берлін не коментує плани США щодо санкцій проти Nord Stream 2

Влада ФРН спостерігає за розвитком ситуації навколо "Північного потоку-2" (Nord Stream 2), проте не коментує плани США запровадити розширені санкції.

Про це заявила представниця Міністерства економіки та енергетики ФРН Анна Софі Айхлер на брифінгу 5 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми, звісно, спостерігаємо за розвитком подій навколо Nord Stream 2, у тому числі й за розвитком у США. Але ми це не коментуємо», - сказала Айхлер.

Вона також повторила принципову позицію німецького уряду, яка полягає у тому, що ФРН відкидає екстериторіальні санкції як такі.

Як повідомлялося, у верхній палаті Конгресу США - Сенаті 4 червня був представлений законопроєкт, що передбачає розширення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Ним пропонується застосовувати обмежувальні заходи як до суден, залучених у прокладанні труб, так і до тих, хто надає страхові послуги, портове обладнання чи послуги з їх швартування.

На цей час роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Завершити будівництво газогону Росія наразі може лише самотужки, адже міжнародні партнери відмовилися продовжувати роботи з прокладання труб після запровадження попередніх американських санкцій.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що «Північний потік-2» буде запущений до кінця 2019 року.