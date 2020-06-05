Кількість випадків COVID-19 у країнах Балтії зросла до 4689

У трьох Балтійських країнах кількість виявлених випадків коронавірусу зросла до 4689-ти.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільшу в регіоні кількість інфікованих було виявлено в Естонії - 1 910 осіб. Згідно з даними Департаменту здоров'я, за останню добу зафіксовано 20 нових випадків COVID-19. Стаціонарного лікування потребують 16 пацієнтів. Одужали 1 667 осіб.

За інформацією Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), діагноз COVID-19 у четвер підтвердився у 7 осіб, загальна кількість інфікованих у країні становить 1 694. Одужали 1 302 особи.

У Латвії, за даними Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулий день виявлено 3 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих становить 1085. Госпіталізовано 10 осіб, троє пацієнтів - з важким перебігом захворювання. Одужала 781 людина.

Як повідомляв Укрінформ, з 9 червня в Латвії планується скасування режиму надзвичайного стану, при цьому деякі розширені повноваження в уряду залишаться.

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З 1 червня в країнах Балтії відбулося пом'якшення карантину, зокрема були відкриті кордони з деякими державами Європи (в списку - 24 країни, Україна до цього списку не входить), при в'їзді з яких не потрібно проходити карантин. Список буде уточнюватися з певною періодичністю.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 723 656, з них 393 552 летальні, одужали 3 266 784 особи.