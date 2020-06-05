У Росії кількість хворих на COVID-19 наблизилась до 450 тисяч

Упродовж минулої доби до Російської Федерації зафіксовано 8718 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті загальне число інфікованих зросла до 449 256.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Якщо розглядати російські регіони, то найбільше за добу кількість нових випадків захворювання зареєстровано в Москві - (+1855 осіб), Московській області (+762), Петербурзі (+378), Нижегородській (+330) і Свердловській (+251) областях.

За офіційними даними, з початку епідемії в Росії 5520 людей померли (+144 людини за минулу добу), 212237 осіб одужали (+8040 осіб за добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 714 335, з них 393 408 летальних, одужали 3 261 276 осіб.